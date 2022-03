La fête du court métrage Crémieu Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Isère

La fête du court métrage
Salle audio 14 rue Théodose Morel
Crémieu

2022-03-19 10:30:00

Crémieu Isère Crémieu Les Bobines de Crémieu vous proposent ce rendez vous.

Pour chaque séquence, il y a 6 à 8 courts métrages.

A partir de 18 h, les séquences s’enchaînent et vous pouvez venir à n’importe quel moment. lesbobinesdecremieu@gmail.com https://www.lesbobinesdecremieu.blogspot.fr/ Salle audio 14 rue Théodose Morel Crémieu

