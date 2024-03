La Fête du Court Métrage : Ciné Petit’Déj – Wallace & Gromit : Coeurs à modeler Cinéma La Lanterne Bègles, dimanche 24 mars 2024.

La Fête du Court Métrage : Ciné Petit’Déj – Wallace & Gromit : Coeurs à modeler A l’occasion de la Fête du court métrage, repartez à l’aventure avec Wallace & Gromit !

Séance précédée d’un petit déjeuner offert, en partenariat avec la boulangerie Maison Valé. Dimanche 24 mars, 10h00 Cinéma La Lanterne Tarifs unique : 4€50

Les films

Pour arrondir ses fins de mois, Wallace s’est spécialisé dans le nettoyage de vitres. C’est en allant nettoyer celles de la boutique de laine qu’il rencontre Wendolène dont il tombe immédiatement amoureux. Mais Wendolène est accompagnée d’un chien pour le moins étrange qui pourrait bien être pour quelque chose dans toutes ces histoires de disparition de moutons à l’origine de la pénurie de laine dans la région…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

