LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Chéméré Chaumes-en-Retz, vendredi 22 mars 2024.

Passionné de cinéma, connaissez-vous le court-métrage ? Dans le cadre du dispositif national de la Fête du court-métrage, la commune de Chaumes-en-Retz vous propose de participer à une séance gratuite de présentation de 5 court-métrages.

Rendez-vous à l’Espace Culturel Victor Lemoine de Chéméré à partir de 20h30.

Voici la présentation des 5 court-métrages

Numéro 10: Awa, étudiante en droit, se pasionne pour le football qu’elle pratique dans son quartier. Sa passion n’est toutefois pas du goût de tout le monde… [ Durée: 14 minutes Les Toiles du Cosmos Productions 2019]

Domar: Maria, jeune argentine, évolue dans un monde d’hommes le rodéo. La veille des qualifications du célèbre tournoi « Jesus Maria », pour la première fois ouvert aux femmes, elle doit faire un choix: parler ou laisser le destin décider à sa place… [ Durée: 14 minutes Insolences Productions 2020 ]

Quand j’ai remplacé Camille: Laure vient juste de remplacer la nageuse décédée d’une équipe de natation relais. Mais la compétition est toute proche et Laure n’a toujours pas le niveau pour que l’équipe se qualifie dans ce climat de deuil et de tension sportive, l’ancienne nageuse l’obsède. [ Durée: 7 minutes Gobelins, l’école de l’image 2017 ]

Black Mamba: Pour Sarra, une jeune fille de la classe moyenne de Tunis, tout semble se dérouler comme sa mère l’avait prévu: elle prend des cours de couture et elle est sur le point de se marier bientôt à un bon garçon. Cependant, Sarra cache un plan dangereux avec lequel elle espère échapper à sa vie actuelle. [ Durée: 20 minutes Atlas Vision Productions 2017 ]

Dunk: Jully, 14ans, adolescente au caractère bien trempé et leader de l’équipe de basket de sa ville, est frappée par le tragique accident de voiture de ses parents. Du jour au lendemain, elle est placée en foyer avec sa petite soeur Charlie. Jully préférant dissimuler la vérité à ses amis, va devoir apprendre à s’intégrer et à dépasser sa colère et sa tristesse. [ Durée: 23 minutes Dunk Films Coproduction; Les Compagn’arts 2018 ]

3 bonnes raisons de visionner les court-métrages à Chéméré

Les court-métrages sont des formats du cinéma riches, percutants et innovants, ils nous invitent à :



(re)Découvrir le dynamisme qu’ils procurent

Bousculer nos émotions

Appréhender différents scénarios

La projection de ces 5 court-métrages est conseillée au public à partir de 12ans.

Chéméré Allée du Théâtre

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact.ecvl@chaumesenretz.fr

