La Fête du court-métrage Caen, 16 mars 2022, Caen. La Fête du court-métrage Studio 24 24 rue de bretagne Caen

2022-03-16 – 2022-03-22 Studio 24 24 rue de bretagne

Caen Calvados Le KinoCaen organise la Fête du Court Métrage au Studio 24.

Au programme :

Le ” Show du court ” l’émission en direct, qui invitera les actrices du film Ouistreham et François Deblock, le tout dans des décors créés pour l’occasion.Un tournage participatif, ouvert à tous, encadré par les professionnels de Kino Caen autour du thème « Voyage à travers les époques ».Une soirée ” Projet quartier Lorge “, en présence des 5 équipes qui ont réalisé les courts- métrages de fictions autour de l’évolution et des travaux du quartier Lorge.

