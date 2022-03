La Fête du Court-Métrage Brest, 16 mars 2022, Brest.

La Fête du Court-Métrage Brest

2022-03-16 – 2022-03-18

Brest Finistère Brest

Manifestation annuelle soutenue par le CNC, La Fête du court métrage est une grande fête gratuite et ouverte à tous, permettant à chacun de découvrir le court métrage.

Du mercredi 16 au vendredi 18 mars, venez fêter le court métrage sous toutes ses formes avec l’association Côte Ouest ! Projections de films, rencontres avec des scénaristes et réalisateurs de talent, programmation jeune public… Pour quelques jours, Brest se fait à nouveau ville ambassadrice du court métrage et vous propose une série d’événements et de découvertes cinématographiques pour célébrer le format court avec petits et grands !

Séances de cinéma et rencontres exclusives avec les Talents du jeune cinéma français vous attendent ! Ils viennent à votre rencontre à Brest, c’est exceptionnel, profitez-en ! Découvrez le programme complet de la fête à Brest en ligne.

+33 2 98 44 03 94 https://www.filmcourt.fr/La-Fete-du-court-metrage-a-Brest-339.html

