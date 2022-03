La fête du court métrage Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Aulon Hautes-Pyrénées Aulon Durée de la projection : 1h30. Soirée ouverte à partir de 16 ans.

Entrée gratuite. A l’occasion de la Fête du Court-métrage, l’association la Frênette en collaboration avec les associations Aura et Entre les lignes, vous invite à une projection cinématographique en lien avec la Journée internationale des droits des femmes sur le thème Devenir Femme.

Au travers de 5 courts-métrages, suivez les femmes d’aujourd’hui et de demain qui vous racontent leur parcours personnel, leur construction pour devenir qui elles sont.

“De la beauté, parfois, et de la difficulté, souvent, d’être une femme aujourd’hui.”

rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34

