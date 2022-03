La Fête du Court-Métrage au Grand Rond Théâtre du Grand Rond, 20 mars 2022, Toulouse.

La Fête du Court-Métrage au Grand Rond

Théâtre du Grand Rond, le dimanche 20 mars à 15:00

### Courts-métrages et improvisation **Avec Séquence Court-Métrage et La Ludi** À l’occasion de la Fête du Court et pour célébrer l’arrivée du printemps, Séquence Court-Métrage pose ses valises au Théâtre du Grand Rond le temps d’un après-midi ! On commence en douceur avec une projection de huit courts-métrages de fiction et d’animation pour digérer le repas dominical. Après la pause goûter pour reprendre des forces, les comédiens et comédiennes de la Ludi montent sur scène et vous proposent une session d’improvisation après chaque film. Inventer la suite de l’histoire, imaginer la vie d’un personnage secondaire, se mettre dans la peau des techniciens du film… les idées ne manquent pas pour passer de l’écran au spectacle vivant ! ### Plus d’infos [Site web](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Tout public à partir de 13 ans Le 20 mars de 15h à 19h Durée : 4h

Entrée libre

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



