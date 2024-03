LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE AU COTYLÉDON Phalsbourg, vendredi 22 mars 2024.

La Fête du Court-Métrage expose la magie du court au plus grand nombre ! Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous. À cette occasion, le Cotylédon vous invite à la projection d’un court-métrage du réalisateur local Théophile Dieudonné, en sa présence. Venez nombreux découvrir des films au format court de tous styles (de 2 à 20 min), et profiter d’un moment convivial autour du bar pour échanger sur ces films ! Entrée libre et gratuite.Tout public

Début : 2024-03-22 20:30:00

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est contact@lecotyledon.org

