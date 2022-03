La Fête du Court Métrage à Wangari ! Centre Wangari Maathai Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le vendredi 18 mars 2022

de 20h00 à 21h30

gratuit

Projection de trois courts-métrages dressant des portraits de femmes puissantes, drôles & poétiques suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Gabrielle Stemmer. Projection Regards féminins Dans le cadre de La Fête du court-métrage et de son mois dédiés à La Femme, le Centre Wangari vous propose une projection de trois courts-métrages suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Gabrielle Stemmer et la comédienne Salomé Ayache du film “Le test”.

Kubra | Mélanie Trugeon | docu | 11’

Kubra est une artiste performeuse afghane, réfugiée à Paris. En faisant de son corps un tableau, elle part à la recherche de son histoire. Sa situation actuelle transforme son rapport au monde et au corps mais son art continue d’être malmené. Lutter est-il pour Kubra l’unique façon d’être au monde ?

Les tissus blancs | Moly Kane | fiction, 20’

Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, chaque minute compte pour effacer son passé et devenir la femme qu’on attend d’elle.

Le test | Gabrielle Stemmer | fiction | 11’

Leïla a du retard. Mais pas n'importe quel retard : un retard de règles. Galère.

