La fête du court métrage à Logonna Mairie Logonna-Daoulas, dimanche 24 mars 2024.

La bibliothèque de Logonna, Côte Ouest, La Moulinette, Log’Ado et MMProjet s’associent pour organiser le premier mini-festival de cinéma de Logonna Daoulas en se joignant à La Fête du court métrage, une manifestation nationale annuelle qui permet à toutes et tous de découvrir les univers de cinéastes déjà établis ou émergents.

2 lieux, 3 jours, 39 films.

Mercredi 20 mars :

14h30 à 16h

Lieu salle du conseil de la mairie

Public 8/11 ans + goûter offert à la bibliothèque

Entrée gratuite

Projection Concatenation 2 (1′) Fresh guacamole (2′) 13 figures de Sarah Beauchesne au 71 rue blanche (3′) Mr night has a day off (2′) Illustration compostage (3′) Le skate moderne (7′) -The original human tetris (3′) Le déshabillage impossible (2′) Petite étincelle (3′) mini-pause échange Un caillou dans la chaussure (11′) Espace (15′) Bamboule (9′) Les chaussures de Louis (5′).

15h30 à 17h30

Lieu la Moulinette au port du moulin-mer.

Public 3/5 ans

Entrée 3€ goûter compris

Projection Entre deux soeurs (7′) Mido et les instrumeaux (6′) Grand frère (6′) Théo le château d’eau (8′) Les Kiriki, acrobates japonais (3′).

​20h à 21h10

Lieu salle du conseil de la mairie

Public Ados/Adultes

Entrée gratuite

Projection L’Immoral (4′) Brûle (3′) Black Mamba (20′) Le figuier (3′) Imagine (2′) Quand j’ai remplacé Camille (7′) La maison (pas très loin du Donegal) (30′)

​

Samedi 23 mars :

16h à 18h

Lieu salle du conseil de la mairie

Public Ados/Adultes

Entrée gratuite

Projection Madame Lulu de (17’) Oui ! (21′) Kenavo de (17’)

Suivie d’une rencontre avec les deux réalisatrices et le réalisateur Morgane Lincy-Fercot Mara de Montalivet Maël Caradec

​18h30 à 22h

Lieu la Moulinette au port du moulin-mer.

Public Adultes

Entrée 5€ + apéro compris

Projection 5M80 (5)’ Mol II (14’) Le pêcheur de perles (7’30) Allez hop ! (7’30) All inclusive (10’) Un court c’est court (30′)

Dimanche 24 mars :

15h à 17h

Lieu la Moulinette au port du moulin-mer.

Public 5/9 ans

Entrée 3€ + goûter compris

Projection Fear of flying (10’) Robot and the whale (6’) Le gnome et le nuage (5’) L’école des facteurs (15’) T’as vendu mes rollers ? (6’ .

Mairie 21 rue ar mor

Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne royne@mmprojet.com

