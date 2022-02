La fête du court-métrage à la médiathèque Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

La fête du court-métrage à la médiathèque Médiathèque d’Amilly, 18 mars 2022, Amilly. La fête du court-métrage à la médiathèque

Médiathèque d'Amilly, le vendredi 18 mars à 20:00

Évènement national, la Fête du court métrage a pour objectif de faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. La médiathèque participe à l’évènement, venez découvrir sa sélection ! D’autres dates sont programmées au sein du réseau Agorame, tous les renseignements sur le site [www.agorame.fr](http://www.agorame.fr). A partir de 15 ans, sans réservation. La fête du court-métrage à la médiathèque Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly Loiret

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T22:30:00

