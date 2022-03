La fête du court métrage à la médiathèque des Saulnières Médiathèque des Saulnières Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

**La Fête du court** c’est une grande fête internationale d’une semaine, gratuite et ouverte à tous, pour explorer la magie du court. Le but ? Faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. RDV le **16/03 dès 10h15**, à la médiathèque des Saulnières pour 4 courts métrages ! 10h15 : Haut en couleurs (3-5 ans) > 32 min. 10h50 : Mes 4 saisons (5-7 ans) > 36 min. 11h30 : Villes et villages insolites (7-10 ans) > 43 min. 14h30 : En haut de l’affiche (12 ans et +) > 1h20 (horaires indicatifs) Inscriptions conseillées !

Quatre projections de courts métrages pour les enfants dès 3 ans. Médiathèque des Saulnières 239 avenue Rhin-et-Danube, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

