La fête du court-métrage 2023

Nombreux cinémas et lieux de projection à Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhone

2023-03-15 – 2023-03-21

Bouches-du-Rhone

EUR 0 5 Des courts l’après-midi promeut et développe la diffusion du court métrage sous toutes ses formes à Marseille et en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour

faire découvrir au plus grand nombre la variété et la créativité de ce cinéma hors des festivals internationaux qui lui sont consacrés.



Des courts l’après-midi vous donne rendez-vous dans plusieurs cinémas et lieux culturels de Marseille pour une semaine spéciale dédiée au court métrage.

Festive, conviviale et tous publics, La Fête du court métrage propose une approche originale de la forme courte avec des projections, des rencontres, des master-class et des ateliers gratuits ou à petits prix.



7 jours pour découvrir la diversité de la forme courte à travers des films aux écritures singulières, des pépites, des classiques, qui rendent compte de la liberté de création que permet le court métrage.



En associant à la programmation plusieurs structures locales, cette semaine est aussi une belle occasion de découvrir le travail que mènent à l’année plusieurs acteur.ice.s culturel.le.s qui nous entourent.



LA FÊTE DU COURT À MARSEILLE



Cinéma Les variétés – 37 Rue Vincent Scotto, 13001

Cinéma La Baleine – 59 cours Julien, 13006

Cinéma Le Gyptis – 136 rue Loubon, 13003

Cinéma Artplexe – 125 La Canebière, 13001

Vidéodrome 2 – 49 Cours Julien, 13006

Cinéma Le Miroir (Vieille Charité) – 2 rue de la Vieille Charité, 13002

Bibliothèque Alcazar – 58 Cours Belsunce, 13001

Bibliothèque Salim Hatubou – 1 Rue des Frégates, 13015

Ciné-club In Medias Res – 26 avenue de La Figone, 13012

https://www.descourtslapresmidi.fr/

Marseille 2e Arrondissement

