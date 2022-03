La Fête du court métrage 2022 Maison des Jeunes et de la Culture Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Programmation – Animation Pour les 12-17 ans. Dans le cadre de la « Semaine de la presse et des médias ». Partenariat MJC, Canopé, cinéma « A l’Affiche ». Mercredi 16 mars de 14h00 à 16h00 – A Canopé. Programme de courts métrages « Info ou Infox » puis animation autour du jeu de société « Pause photo prose ». Samedi 19 mars de 10h15 à 15h30 – Au cinéma « A l’Affiche ». Visite d’une salle de projection, découvrir le métier de projectionniste, écrire un article sur un média social, diffusion de courts métrages sous le thème de l’humour « En haut de l’affiche ». Pour Ados-Adultes. Ciné Asso « Solidarité ». Partenariat MJC, collectif « festival des solidarités », Bureau Des Etudiants, Jeunes de la résidence sociale jeunes. Jeudi 17 mars de 18h30 à 20h15 – Au cinéma « A l’Affiche ». 2 courts métrages sur le vivre ensemble et l’exclusion – « Bachar à la Zad » et « Confinés dehors ». Intervention des associations de solidarité et étudiantes en fin de chaque séance. Pour les 5-7 ans et les 7-10 ans. Séances spéciales « Parents enfants ». Partenariat MJC, « Saisons Culturelles – Villes et utopie » de la ville de Chaumont. Dimanche 20 mars de 11h00 à 11h45 – Film, films d’animation et dessins animés « Mes quatre Saisons », « Villes et Villages insolites ». Petit déjeuner offert au cinéma avant les séances de 10h30 à 11h00.

Entrée gratuite pour toutes les projections – Inscription pour les animations des 12 – 17 ans

Diffusion de courts métrages adaptés au tout public avec pour thématiques les fake news, les solidarités et l’engagement, l’humour. Des animations sont proposées avec les séances de projection. Maison des Jeunes et de la Culture CHAUMONT Chaumont Haute-Marne

