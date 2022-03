LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2022 Corcoué-sur-Logne Corcoué-sur-Logne Catégories d’évènement: Corcoué-sur-Logne

Loire-Atlantique

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2022 Corcoué-sur-Logne, 16 mars 2022, Corcoué-sur-Logne. LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2022 Corcoué-sur-Logne

2022-03-16 – 2022-03-16

Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique Corcoué-sur-Logne Manifestation annuelle soutenue par le CNC, La Fête du Court Métrage a pour vocation de faire découvrir le format court au plus grand nombre. La Boite Carrée est ambassadrice de l’événement dans le Pays de Retz. contact@laboitecarree.org. https://www.laboitecarree.org/ Manifestation annuelle soutenue par le CNC, La Fête du Court Métrage a pour vocation de faire découvrir le format court au plus grand nombre. La Boite Carrée est ambassadrice de l’événement dans le Pays de Retz. Corcoué-sur-Logne

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Corcoué-sur-Logne, Loire-Atlantique Autres Lieu Corcoué-sur-Logne Adresse Ville Corcoué-sur-Logne lieuville Corcoué-sur-Logne Departement Loire-Atlantique

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2022 Corcoué-sur-Logne 2022-03-16 was last modified: by LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2022 Corcoué-sur-Logne Corcoué-sur-Logne 16 mars 2022 Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique