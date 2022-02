La fête du court-métrage 2022 à Trébeurden centre culturel le sémaphore, 20 mars 2022, Trébeurden.

La fête du court-métrage 2022 à Trébeurden

centre culturel le sémaphore, le dimanche 20 mars à 15:30

Trégor Cinéma organise la cinquième édition de « La Fête du Court Métrage » à Trébeurden à la salle du Sémaphore le Dimanche 20 mars à partir de 15h30. L’entrée est gratuite sur réservation sur le site internet de Trégor Cinéma ou à la mairie de Trébeurden. [www.tregorcinema.com](http://www.tregorcinema.com) La Fête du Court Métrage est un événement national qui met à l’honneur le cinéma de court métrage partout en France du 16 au 22 mars 2022 sur plus de 3000 communes en France. Le dimanche 20 mars à Trébeurden, venez découvrir 4 séances de projection de court-métrages. PROGRAMME 1 Jeune Public à partir de 3 ans de 15 h 30 à 16 h 30 5 films d’animation où les animaux ont parfois de drôle de comportement. Un goûter sera offert à l’issue de la séance pour les enfants. PROGRAMME 2 – Tout Public de 17 H à 18 H 30 à partir de 10 ans. Un programme varié et divertissant de 4 courts métrages pour tout public, dans lequel vous retrouverez le prix du public et de la meilleure musique originale du Festival International de Clermont-Ferrand 2022. PROGRAMME 3 – Ici ça court 100 % BZH de 19 h00 à 20h30 à partir de 10 ans. 3 court-métrages tournés en Bretagne en présence des réalisateurs. « Disonjal » de Madeleine Guillo-Leal / A l’abordage Films & Allinone Productions « Garfield coquillage » de Paul Marques Duarte / Les films de l’heure Bleue « Nous n’irons plus en haut » de Simon Helloco / Mood Films A l’issue de la séance, les jeunes réalisateurs présenteront leur parcours et répondront aux questions du public. PROGRAMME 4 – Art&Essai de 21h à 22h30 à partir de 14 ans. 4 films magnifiques et multi-primés dans de nombreux festivals Internationaux.

Entrée gratuite sur réservation

centre culturel le sémaphore 7 rue des plages 22560 Trébeurden Trébeurden Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T15:30:00 2022-03-20T23:00:00