Du 24 au 30 mars, la Fête du court métrage présente sa version en ligne, La Galaxie du court. Une programmation à vous faire rêver, avec plus de 150 films à partager et plein d’autres surprises à célébrer… Il y en aura pour tous les goûts. Le meilleur du cinéma court, gratuit et accessible à toute·s, chez vous !

UNE ÉDITION ADAPTÉE POUR LA 2ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

La 5ème édition de La Fête du court métrage aura lieu du mercredi 24 au mardi 30 mars 2021. Pour la deuxième année consécutive, le festival s’est adapté pour vous faire vivre un évènement en ligne qui représente toute la vitalité du court métrage, La galaxie du court. En 2020, l’opération fut une réussite, plus de 73 000 foyers s’étant inscrits pour participer à La Fête du court à la maison.

AMENER LA CULTURE À LA PORTÉE DE TOU·te·S

Les ingrédients faisant le succès traditionnel de La Fête ont été maintenus :

• une programmation de 150 films, valorisant le meilleur du court métrage et s’adressant à tous les âges et publics, ainsi que du contenu additionnel, en accès libre sur simple inscription, pendant toute la semaine de La Fête.

• une vingtaine de « villes Ambassadrices », missionnées pour mettre en place des animations accessibles au plus grand nombre pouvant se tenir en en distancielle

• 12 Talents pour mettre en lumière l’excellence et la diversité de la création au format court.

