Loiret Égry A l’occasion de la fête du court métrage, la grange Dicila, propose une programmation sur 4 jours. C’est l’occasion de discuter des différents thèmes de cette édition 2023.

Retrouvez 3 courts-métrages par jour du 15 au 19 mars à partir de 15h.

Entrée libre. +33 6 73 81 25 80 ©La fête du court métrage

