La fête du costume

De l’église de la Major au théâtre Antique Arles Bouches-du-Rhône

2023-07-02 – 2023-07-02

La Fête du costume c’est la tradition devenue Art. On peut considérer que cette Fête a pris naissance en 1903, sous l’impulsion de Frédéric Mistral (poète provençal 1830-1914), lorsqu’il a créé la Festo Vierginenco. Toutes les jeunes filles furent conviées à une prise de ruban et d’habit, symbole de leur passage à l’âge adulte. (Jusqu’à l’âge de 15 ans , elles ne peuvent porter que le costume dit de Mireille). Inquiet pour l’avenir de l’habit d’Arlésienne, Mistral avait voulu officialiser et faire en sorte que le port du costume de » dame » soit non seulement un symbole, mais aussi un honneur et un événement. Ce fut un coup de génie ! En 1903, 18 jeunes filles répondirent à cet appel. En 1904, elles étaient 350, et la fête s’installa au Théâtre Antique. Depuis, elles sont toujours plusieurs centaines à défiler dans Arles et à se réunir pour un éblouissant et rare final au Théâtre Antique. Les jeunes filles qui ont pris l’habit et le ruban lors de la dernière » Festo Vierginenco » seront aussi présentées au Théâtre Antique. Tous les trois ans, c’est ce jour-là qu’a lieu devant le peuple provençal l’intronisation de la nouvelle Reine qui prononce un discours répondant à celui de la Reine qui termine sa fonction.



C’est avec la Pegoulado un des moments les plus importants de la sublimation provençale.



17h15 Vêpres Musicales de la Reine – Notre Dame de la Major

Moment intime de prière et de recueillement de la Reine et ses Demoiselles d’honneur,

Lectures sur la liturgie de Saint Georges et Notre Dame, Prière à Saint Georges et Notre Dame de la Major, avec les Voix Provençales de Tarascon.



17h15 Rassemblement des Groupes de Tradition, des Cavaliers et Attelages

Place Notre Dame de la Major



18h00 Cortège de la Fête du Costume

Place de la Major, Rond-Point des Arènes, Place Bornier, Rue de La Calade, Place de la République, Rue Jean Jaurès, Boulevard des Lices, Jardin d’Eté et Théâtre Antique



18h30 Fête du Costume – Théâtre Antique, entrée gratuite.

Mise en place sur scène cheminement rouge ( moquette rouge )

Les plus beaux et riches costumes sont de sortie ce jour-là. Plus de 500 participants au défilé dans les rues de la Ville et pour la présentation du spectacle au Théâtre Antique.

http://www.fetes-arles.com/

