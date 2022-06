La fête du cinéma Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

La fête du cinéma Valence, 3 juillet 2022, Valence. La fête du cinéma

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire Valence Drôme Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace

2022-07-03 – 2022-07-06

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace

Valence

Drôme EUR 4 4 € la séance pour les 18 films à l’affiche du 3 au 6 juillet ! valence@lenavire.fr +33 4 75 40 79 20 https://www.lenavire.fr/valence Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace Ville Valence lieuville Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

La fête du cinéma Valence 2022-07-03 was last modified: by La fête du cinéma Valence Valence 3 juillet 2022 9 boulevard d'Alsace Cinéma Le Navire Valence Drôme

Valence Drôme