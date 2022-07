La Fête du Cinéma Nantes et communes de la métropole Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 4 € Cette année plus encore, fêtons ensemble le cinéma dans les salles.La Fête du Cinéma est de retour dans les salles de cinéma pendant 4 jours.Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet 2022 inclus, rendez-vous dans votre cinéma pour profiter d’un tarif unique de4 € la séance pour tous et pour tous les films.Une bonne raison pour assouvir votre soif de partager des émotions ensemble dans les salles obscures ! Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

