La fête du cinéma Montauban Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne

La fête du cinéma Montauban, 3 juillet 2022, Montauban. La fête du cinéma

CGR Montauban Zone futuropôle Montauban Tarn-et-Garonne Office de Tourisme du Grand Montauban Zone futuropôle CGR Montauban

2022-07-03 – 2022-07-06

Zone futuropôle CGR Montauban

Montauban

Tarn-et-Garonne Montauban EUR 4 4 Fête du cinéma https://www.cgrcinemas.fr/montauban/films-a-l-affiche/?utm_campaign=erratum%20fete%20cn%C3%A9ma&utm_medium=email&utm_source=actito&actId=ebwp0YMB8s1AFlI5Hf56ttUcvuQDVN7alUaprjO3SW9BG8KaM_ZDjDrhmaCQSERs&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507359 Zone futuropôle CGR Montauban Montauban

dernière mise à jour : 2022-07-01 par Office de Tourisme du Grand Montauban

Détails Catégories d’évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Montauban Adresse Montauban Tarn-et-Garonne Office de Tourisme du Grand Montauban Zone futuropôle CGR Montauban Ville Montauban lieuville Zone futuropôle CGR Montauban Montauban Departement Tarn-et-Garonne

Montauban Montauban Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban/

La fête du cinéma Montauban 2022-07-03 was last modified: by La fête du cinéma Montauban Montauban 3 juillet 2022 CGR Montauban Zone futuropôle Montauban Tarn-et-Garonne Office de Tourisme du Grand Montauban

Montauban Tarn-et-Garonne