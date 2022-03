La Fête du Cinéma Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

La Fête du Cinéma Martigues, 20 mars 2022, Martigues. La Fête du Cinéma Route D’Istres Multiplexe le Palace Martigues

2022-03-20 – 2022-03-22 Route D’Istres Multiplexe le Palace

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues 4 4 Au muliplex le Palace : durant ces quatre jours, le tarif unique de 4 euros la séance sera appliqué à l’ensemble des spectateurs dans les cinémas participants (hors majoration pour les films en 3D, Imax ou séances spéciales). La Fête du cinéma est une opération de promotion du cinéma ayant lieu chaque année en France, au mois de juin, depuis 1985. contact@cinema-lepalace.com http://www.cinema-lepalace.com/ Au muliplex le Palace : durant ces quatre jours, le tarif unique de 4 euros la séance sera appliqué à l’ensemble des spectateurs dans les cinémas participants (hors majoration pour les films en 3D, Imax ou séances spéciales). Route D’Istres Multiplexe le Palace Martigues

dernière mise à jour : 2022-02-16 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Route D'Istres Multiplexe le Palace Ville Martigues lieuville Route D'Istres Multiplexe le Palace Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

La Fête du Cinéma Martigues 2022-03-20 was last modified: by La Fête du Cinéma Martigues Martigues 20 mars 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône