mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 22h

payant

La Fête du Cinéma revient du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet avec pléthore de films à 4 euros la séance, dans tous les cinémas partenaires de l’événement. La Fête du Cinéma revient après un an d’absence pour sa 34e édition. Du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet inclus, les cinémas sont très heureux d’accueillir à nouveau l’ensemble des publics, sans limite de jauge et de couvre-feu, dans le respect des gestes barrières, avec un tarif exceptionnel de 4 euros à toutes les séances. (dans tous les cinémas participants, hors majoration pour les films en 3D, en Imax, séances spéciales et prestations complémentaires). Côté programme, on profite des films à l’affiche à l’image en ce moment. Événements -> Festival / Cycle Dans tous les lieux et cinémas participants Dans tous les lieux et cinémas participants 75000 Contact :La fête de cinéma http://www.feteducinema.com/ https://www.facebook.com/feteducinema/ Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Solidaire;Ados;Cinéma;Enfants

