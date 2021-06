La fête du cinéma Argenton-sur-Creuse, 30 juin 2021-30 juin 2021, Argenton-sur-Creuse.

La fête du cinéma 2021-06-30 – 2021-07-04

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse

4 EUR 4 Pour le plus grand plaisir de tous, c’est enfin le retour de La Fête du Cinéma, du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet inclus.

L’occasion de retrouver tout ce qui nous a tant manqué pendant de très longs mois : l’émotion de partager et découvrir des films ensemble, l’expérience inégalable du grand écran et ce, pour un tarif unique de 4 euros la séance.

La Fête du Cinéma à l’Eden Palace.

eden.palace@wanadoo.fr +33 2 54 24 49 79

