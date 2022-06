La Fête du Cinéma à Hossegor Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: 40150

Soorts-Hossegor 40150 La Fédération Nationale des Cinémas Français et CANAL+ présentent: La Fête du Cinéma. Du 3 au 6 juillet, découvrez vos films à l’affiche pour le prix de 4€ au cinéma Le Rex d’Hossegor.

#feteducinema Cette année plus encore, FÊTONS ENSEMBLE LE CINEMA DANS LES SALLES !

La Fête du Cinéma est de retour dans TOUTES les salles de CINEMA pendant 4 jours.

Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet inclus, rendez-vous dans votre cinéma pour profiter d’un tarif unique de

4 € la séance pour tous et pour tous les films.

