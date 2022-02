LA FETE DU CIEL- 4eme édition Aucun, 10 septembre 2022, Aucun.

LA FETE DU CIEL- 4eme édition Village du festival-COL DE COURADUQUE Aire d’animation- dans la plaine d’Aucun AUCUN Aucun

2022-09-10 07:00:00 07:00:00 – 2022-09-11 19:00:00 19:00:00 Village du festival-COL DE COURADUQUE Aire d’animation- dans la plaine d’Aucun AUCUN

Aucun Hautes-Pyrénées

Ce sera la 4ème édition de la Fête du ciel, au col de Couraduque en Val d’Azun les 10 et 11 septembre. Se retrouver pour voler, planer, virevolter, observer, contempler… et respirer au grand air ! Le temps d’un week-end, cet évènement vous invite à lever les yeux au ciel – ou d’avoir les pieds dans le vide pour les amateurs de sensations fortes – et profiter du magnifique cadre du Val d’Azun, entre le village d’Aucun et le col de Couraduque. La fête du ciel c’est le vol libre en lien avec la beauté des paysages, le respect de la nature, la vie des rapaces… La Fête du ciel s’adresse à tous en accès libre. De nombreux ateliers sont proposés pour petits et grands : ateliers de fabrication de cerfs-volants, stands de démonstration et découvertes, observations des rapaces, spectacle, projections, des conférences… Sans oublier le matin le spectacle grandiose des montgolfières. Espace restauration, buvette, et concert le samedi soir (programme à retrouver sur www.lafeteduciel.fr)

lafeteduciel@gmail.com https://www.lafeteduciel.com/

Village du festival-COL DE COURADUQUE Aire d’animation- dans la plaine d’Aucun AUCUN Aucun

dernière mise à jour : 2022-02-22 par