La Fête du Cheval Gruchet-le-Valasse, 14 août 2022, Gruchet-le-Valasse.

La Fête du Cheval Rue de l’Abbaye Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse

2022-08-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-15 18:00:00 18:00:00 Rue de l’Abbaye Abbaye du Valasse

Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Concours d’attelage, spectacles, expositions, animations, chacun peut y trouver son bonheur et en 2022 ce sera les 14 et 15 août.

La Fête du Cheval est incontestablement un rendez-vous familial.

Agilité, grâce et élégance à l’occasion des épreuves de dressage et de maniabilité. Vitesse, fougue et énergie, pour les épreuves de marathon.

« Une manifestation de prestige dans un écrin de verdure », comme l’affirme Marc Menet, l’un des organisateurs. Une épreuve majeure dans le calendrier des concours d’attelage avec ses 90 concurrents et 200 chevaux qui évoluent devant plus de 8000 spectateurs en moyenne.

Concours d’attelage, spectacles, expositions, animations, chacun peut y trouver son bonheur et en 2022 ce sera les 14 et 15 août.

La Fête du Cheval est incontestablement un rendez-vous familial.

Agilité, grâce et élégance à l’occasion des…

+33 2 32 84 64 76

Concours d’attelage, spectacles, expositions, animations, chacun peut y trouver son bonheur et en 2022 ce sera les 14 et 15 août.

La Fête du Cheval est incontestablement un rendez-vous familial.

Agilité, grâce et élégance à l’occasion des épreuves de dressage et de maniabilité. Vitesse, fougue et énergie, pour les épreuves de marathon.

« Une manifestation de prestige dans un écrin de verdure », comme l’affirme Marc Menet, l’un des organisateurs. Une épreuve majeure dans le calendrier des concours d’attelage avec ses 90 concurrents et 200 chevaux qui évoluent devant plus de 8000 spectateurs en moyenne.

Rue de l’Abbaye Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse

dernière mise à jour : 2022-03-18 par