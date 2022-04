La Fête du Bouquet Grandcamp-Maisy Grandcamp-Maisy Catégories d’évènement: Calvados

La Fête du Bouquet Grandcamp-Maisy, 30 juillet 2022, Grandcamp-Maisy. La Fête du Bouquet Quai Crampon Perré Grandcamp-Maisy

2022-07-30 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-30 23:00:00 23:00:00 Quai Crampon Perré

Grandcamp-Maisy Calvados Les Demoiselles de Grandcamp organisent la Fête du Bouquet à Grandcamp-Maisy. Tout au long de la journée, des stands de vente de plats de poissons, de crevettes et crustacés sont proposés aux visiteurs. Des tables et des bancs tout le long du quai seront mis à disposition pour les personnes qui désirent manger. Autres informations : Concours de pêche à la crevette

18 h : élection Miss Bouquet

15 h à 17 h : groupe déambulatoire

21 h à 23 h : groupe Zebra

Quai Crampon Perré Grandcamp-Maisy

