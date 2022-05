La Fête du Bois Aix-Villemaur-Pâlis, 11 septembre 2022, Aix-Villemaur-Pâlis.

La Fête du Bois Aix-Villemaur-Pâlis

2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11 19:00:00

Aix-Villemaur-Pâlis 10160

Dimanche 11 septembre : LE MINEROY (HAMEAU D’AIX EN OTHE) – Fête du bois de 10h à 19h. Grand rendez-vous du bois et de la forêt dans un site champêtre en plein cœur du Pays d’Othe où des artisans passionnés, des artistes amoureux du bois vous invitent à découvrir leur savoir-faire ; à leurs côtés de multiples acteurs de la filière bois vous expliquent leur rôle dans la préservation, le développement et l’exploitation de la forêt. Des animations rythmeront cette journée dans une belle ambiance où les enfants ont toute leur place. Buvette et restauration sur place. Entrée libre. Organisée par l’association Animation Culture Aix-en-Othe. Contact : +33 (0)6 81 20 42 61 – acaaix10@gmail.com

acaaix10@gmail.com +33 6 81 20 42 61

Aix-Villemaur-Pâlis

