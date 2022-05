La Fête du 34 Juillembre, première édition Cie Cirque Jafarson Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 65120

Luz-Saint-Sauveur

La Fête du 34 Juillembre, première édition Cie Cirque Jafarson Luz-Saint-Sauveur, 27 août 2022, Luz-Saint-Sauveur. La Fête du 34 Juillembre, première édition Cie Cirque Jafarson LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur

2022-08-27 14:00:00 – 2022-08-27 LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Cette journée proposera une ambiance bienveillante et créative, dans le but de rassembler tous les publics autour d’activités diverses: atelier d’initiation à la danse, spectacles de cirque, concerts, exposition participative, diffusion de documentaires, buvette et petite restauration. Avec son intitulé « La Fête du 34 Juillembre », le Cirque Jafarson cherche déjà à plonger les visiteurs dans son univers fictif. Le 34 Juillembre a toutes les consonnances d’une date, mais ce n’en est pas une. C’est un jour que l’on choisit de placer dans le calendrier, c’est un espace-temps que l’on ouvre, le temps d’une journée, pour fêter. Entrée libre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet www.lecirquejafarson.com +33 6 48 39 00 43 http://www.lecirquejafarson.com/ LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 65120, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Departement 65120

Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luz-saint-sauveur/

La Fête du 34 Juillembre, première édition Cie Cirque Jafarson Luz-Saint-Sauveur 2022-08-27 was last modified: by La Fête du 34 Juillembre, première édition Cie Cirque Jafarson Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 27 août 2022 65120 Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur 65120