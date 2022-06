La fête du 14 Juillet Mainvilliers Mainvilliers Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

1 Rue du 19 Mars 1962 Mainvilliers Eure-et-Loir OT CHARTRES

2022-07-14 17:00:00 – 2022-07-14 22:00:00 Mainvilliers

Eure-et-Loir Mainvilliers Dès 17h, retrouvez le spectacle de rue « La belle escabelle », suivi à 18h d’une fanfare du collectif « Musique à tout va ». Après l’allocution de Madame le Maire participez à l’apéritif républicain. Afin de rendre ce moment convivial, venez nombreux avec

Dès 17h, retrouvez le spectacle de rue « La belle escabelle », suivi à 18h d'une fanfare du collectif « Musique à tout va ». Après l'allocution de Madame le Maire participez à l'apéritif républicain. Afin de rendre ce moment convivial, venez nombreux avec votre pique-nique. La soirée se clôturera par un bal « Le grand pop» de la Majeure Compagnie. Rendez-vous jeudi 14 Juillet 2022 à l'école Emile Zola, pour célébrer, ensemble, la fête nationale. communication@ville-mainvilliers.f +33 2 37 18 56 80 http://www.ville-mainvilliers.fr/

