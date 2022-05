La fête d’indans’cité Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Le dimanche 19 juin 2022

de 11h00 à 22h00

. gratuit sous condition

Une grande fête en plein air avec plus de 10 ateliers de danse / arts créatifs ! L’association Indans’cité est très heureuse de vous inviter à partager une grande fête en plein air, le dimanche 19 juin de 11h00 à 21h00, sur le site du Point Fort d’Aubervilliers. Cette fête gratuite, organisée avec tous les professeurs d’Indans’cité et en partenariat avec l’association Villes des Musiques du Monde, vous permettra de mettre votre corps en mouvement tout au long de son parcours guidé, de découvrir plus de 10 ateliers de danse, arts créatifs pour toute la famille, petits, grands, parents, enfants, etc. Entrée libre Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Contact : https://www.lepointfort.com/events/la-fete-dindanscite/ https://www.facebook.com/events/4677759212326054/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/4677759212326054/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

LA FÊTE D'INDANS'CITÉ

