La fête des voisins Flers, 20 mai 2022, Flers.

La fête des voisins Flers

2022-05-20 – 2022-05-20

Flers Orne

La Fête des voisins, également nommée Immeubles en fête, est une fête à l’origine française, qui se donne pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre l’isolement qui, selon ses organisateurs, gagne de plus en plus les villes1, et de tenter de créer un sentiment d’appartenance au quartier.

Dans un souci environnemental et en raison des difficultés d’approvisionnement, l’organisation de cette célébration solidaire ne diffusera plus les t-shirts, nappes, ballons et gobelets estampillés « Fête des voisins ».

Pour ne pas freiner les élans festifs, Flers Agglo va diffuser affiches, flyers et cartons d’invitations aux 42 mairies du territoire.

+33 2 33 98 19 61 https://www.flers-agglo.fr/

Flers

dernière mise à jour : 2022-05-05 par