La Fête des Voisins aux Cinq Toits Les Cinq Toits, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

Rencontrez vos voisins lors d’une soirée conviviale, dans la cour ensoleillée et piétonne des Cinq Toits ! Possibilité d’apporter son pique-nique. Concert, jeux d’extérieur, visites du site Depuis plus de 20 ans, La Fête des Voisins réunit des habitants d’un même quartier partout en France. Le principe est simple : les citoyens organisent eux-mêmes un repas ou une fête pour se rencontrer et améliorer la vie sociale du quartier. Le 24 septembre, les Cinq Toits vous invitent chaleureusement à une soirée pleine de rencontres et de partage dans sa cour ensoleillée (on l’espère !) ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LE PROJET ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Les Cinq Toits Poursuivant la démarche initiée par Les Grands Voisins, l’association Aurore porte un nouveau projet d’innovation sociale et de mixité dans le 16e arrondissement, en partenariat avec la coopérative Plateau Urbain et les 35 structures installées dans les locaux. Sous les toits d’une ancienne caserne de gendarmerie, découvrez un lieu de vie en constante évolution. Près de cinq cent hommes, femmes et enfants partagent un quotidien singulier au sein d’un centre d’hébergement. Venus d’ici ou d’ailleurs, ils sont réfugiés, demandeurs d’asile, travailleurs sociaux, voisins, associations, entrepreneurs, artisans et artistes. Pour quelques temps, ils construisent ensemble un projet : celui de faire vivre un espace ouvert à tous fondé sur l’hospitalité et la rencontre. Entrez, écoutez, et participez à l’écriture de cette histoire inattendue. Événements -> Fête / Parade Les Cinq Toits 51 Boulevard Exelmans Paris 75016

