La fête des voisins est une occasion de prolonger les élans de solidarité dont la plupart on fait preuve durant ces derniers mois en raison de la situation sanitaire. Profitez de cette occasion pour retisser des liens et partager en toute sécurité un moment convivial entre voisins. En raison de la situation actuelle, merci de vous conformer aux recommandations sanitaires, de privilégier les rencontres en petit comité et à l’extérieur. Plus de conseils sur [www.lafetedesvoisins.ch](http://www.lafetedesvoisins.ch)

Gratuit

Le vendredi 24 seprembre, invitez vos voisines et voisins à une rencontre conviviale. Autre lieu Genève Genève

