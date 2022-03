La Fête des Voisins Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées La Fête des Voisins est enfin de retour et nous l’attendions tous avec impatience. Ce sera l’occasion de chaleureuses retrouvailles.

La fête des voisins est un moment de convivialité, d’échange et de bonne humeur pour faire connaissance avec ses voisins et habitants de son quartier. +33 6 71 17 90 78 Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

