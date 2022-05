La fête des voisins à Cénac, 20 mai 2022, .

La fête des voisins à Cénac

2022-05-20 – 2022-05-20

La mairie de Cénac-et-Saint-Julien organise sa fête des voisins le 20 mai au Thouron à partir de 18h.

Tables et bancs à votre disposition, accompagnement musical… Venez avec votre pique-nique et passez une bonne soirée avec vos voisins et amis !

+33 5 53 31 41 31

pixabay

