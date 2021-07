La Vieille-Loye La Vieille-Loye Jura, La Vieille-Loye La fête des vieux métiers La Vieille-Loye La Vieille-Loye Catégories d’évènement: Jura

La Vieille-Loye

La fête des vieux métiers La Vieille-Loye, 14 août 2021-14 août 2021, La Vieille-Loye. La fête des vieux métiers 2021-08-14 – 2021-08-14 Les Baraques La Vieille Loye

La Vieille-Loye Jura La Vieille-Loye L’association des Amis de la forêt de Chaux organisera sa traditionnelle fête des vieux métiers aux Baraques du 14. Une vingtaine d’associations seront présentes dont : Les radeliers de la Loue, Les cordiers de La Loye,

L’association des tourneurs sur bois du Jura, L’association des vanniers d’Audeux, Les Alwati et d’autres prestataires indépendants…

Animation costumée avec les anciens métiers de la forêt ! contact@alaingoy.fr L’association des Amis de la forêt de Chaux organisera sa traditionnelle fête des vieux métiers aux Baraques du 14. Une vingtaine d’associations seront présentes dont : Les radeliers de la Loue, Les cordiers de La Loye,

L’association des tourneurs sur bois du Jura, L’association des vanniers d’Audeux, Les Alwati et d’autres prestataires indépendants…

Animation costumée avec les anciens métiers de la forêt ! dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, La Vieille-Loye Étiquettes évènement : Autres Lieu La Vieille-Loye Adresse Les Baraques La Vieille Loye Ville La Vieille-Loye lieuville 47.05469#5.64028