Crèvecœur-en-Auge Château de Crèvecoeur Calvados, Crèvecœur-en-Auge La Fête des Traditions Château de Crèvecoeur Crèvecœur-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Crèvecœur-en-Auge

La Fête des Traditions Château de Crèvecoeur, 18 septembre 2021, Crèvecœur-en-Auge. La Fête des Traditions

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Crèvecoeur

### Redécouvrez le château par le biais des savoir-faire anciens dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Matrimoine de Normandie. ### Au programme **Spectacle** • Fauconnerie Di Penta (14h30 et 16h30) **Animations – Ateliers** • Démonstration de pose de torchis • Animaux de la basse-cour et nourrissage des chevreaux • Fabrication de beurre • Atelier des dentellières • Cueillette des pommes dans le verger • Fabrication de gelée de pommes • Jeux médiévaux **Visites guidées** 11h30 – 13h30 – 15h30 – 17h30 **Petite restauration sur place** •Vente de produits locaux et du terroir pour composer son pique-nique. [Billetterie en ligne](http://crevecoeur.dyndns.org:8084/cgi-bin/eResa/eResa.cgi?lg=ja) Tarifs : Adultes 6€ – moins de 7 ans Gratuit Ouverture de 11h00 à 19h Restauration sur place

6€ – Gratuit moins de 7 ans

Durant deux jours, venez découvrir le patrimoine normand à travers plusieurs animations et ateliers au sein du château de Crèvecœur ! Château de Crèvecoeur 14340 Crèvecoeur-en-Auge Crèvecœur-en-Auge Crèvecœur-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Crèvecœur-en-Auge Autres Lieu Château de Crèvecoeur Adresse 14340 Crèvecoeur-en-Auge Ville Crèvecœur-en-Auge lieuville Château de Crèvecoeur Crèvecœur-en-Auge