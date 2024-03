La Fête des Tours, Médiévales de Bruch Bruch, vendredi 17 mai 2024.

La Fête des Tours, Médiévales de Bruch Bruch Lot-et-Garonne

Pour sa 15ème édition, remontez le temps de quelques siècles et plongez dans une ambiance médiévale au cœur du castrum de Bruch ! A travers le labyrinthe des rues bruchoises, venez vivre pendant 3 jours au rythme des chevaliers, des seigneurs, des troubadours et autres curiosités. Plongez au cœur du Moyen-Âge, et remontez le temps vers une aventure fabuleuse.

Banquets sur réservation, restauration. Animations de rues, jeux en bois, spectacles de feu, combats médiévaux, campements et marché médiéval. Entrée gratuite. EUR.

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lacompagniedestours@gmail.com

