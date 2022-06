La Fête des Terrasses, 1 juillet 2022, .

La Fête des Terrasses



2022-07-01 – 2022-07-01

Le 1er juillet, entre 18 heures et minuit, tous ensemble, aux côtés des professionnels de la restauration, des Alpes à la Côte d’Azur en passant par la Provence, célébrons les terrasses, symboles de convivialité, d’apéro et de liberté retrouvée.



Cette grande fête régionale, qui reviendra chaque année, a été créée pour réunir les familles, les amis, les collègues de travail avec les propriétaires de restaurants, de bars ou de cafés, privés de leurs plus fidèles clients pendant presque 3 mois. Un grand moment de convivialité autour des valeurs de partage pour redonner vie à nos terrasses !



Réservez dès à présent votre table préférée, près de chez vous, ou pendant vos vacances pour profiter de nos libertés retrouvées !

https://www.maregionsud.fr/la-fete-des-terrasses

