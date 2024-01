LA FÊTE DES RILLAUDS ET DU PÂTÉ AUX PRUNES Rue des charmilles Mauges-sur-Loire, samedi 6 juillet 2024.

LA FÊTE DES RILLAUDS ET DU PÂTÉ AUX PRUNES

La fête des rillauds et du pâté aux prunes sera organisée le 1er week-end de juillet à Beausse !

Pour la 31eme année, la fête des rillauds et du pâté aux prunes revient à Beausse à Mauges-sur-Loire. Dans une ambiance conviviale comme on les aime profitez d’une programmation haute en couleur pour ce premier weekend de juillet.

SAMEDI 6 JUILLET ouverture de la fête à 18h

Soirée avec Boney M Story et soirée disco

DIMANCHE 9 JUILLET

Dès 8h grand vide grenier

9h marché gourmand et artisanal

16h Concert avec Goldman experience

18h Concert avec Abba Forever

18h15 Grand Concert avec le Groupe EMILE & IMAGES

19h30 Bal populaire

23 h Feu d’artifice

Tout le week-end rillauds et pâtés aux prunes Fête Foraine .

Rue des charmilles BEAUSSE

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfetes.beausse@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 18:00:00

fin : 2024-07-06 01:00:00



