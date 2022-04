La fête des potiers 2022 Moulins-la-Marche, 30 juillet 2022, Moulins-la-Marche.

La fête des potiers 2022 Moulins-la-Marche

2022-07-30 10:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Moulins-la-Marche Orne Moulins-la-Marche

Thème 2022 : Les instruments de musique en céramique. 50 potiers professionnels (dont 16 nouveaux) présenteront la poterie sous toutes ses formes : arts de la table, décoration de jardin, sculpture … et feront découvrir leurs créations uniques du monde de l’argile : faïence, grès, porcelaine, terre vernissée … C’est le rendez-vous incontournable des amoureux de la céramique. Nombreuses animations, Village des artisans avec 20 autres savoir-faire. Samedi soir : soirée moules/ frites avec le groupe jazz/rock « Run of the Mill » – 22h30 Feu d’artifice

Thème 2022 : Les instruments de musique en céramique. 50 potiers professionnels (dont 16 nouveaux) présenteront la poterie sous toutes ses formes : arts de la table, décoration de jardin, sculpture … et feront découvrir leurs créations uniques du…

+33 6 99 41 55 39 http://fetedespotiersdemoulinslamarche.fr/

Thème 2022 : Les instruments de musique en céramique. 50 potiers professionnels (dont 16 nouveaux) présenteront la poterie sous toutes ses formes : arts de la table, décoration de jardin, sculpture … et feront découvrir leurs créations uniques du monde de l’argile : faïence, grès, porcelaine, terre vernissée … C’est le rendez-vous incontournable des amoureux de la céramique. Nombreuses animations, Village des artisans avec 20 autres savoir-faire. Samedi soir : soirée moules/ frites avec le groupe jazz/rock « Run of the Mill » – 22h30 Feu d’artifice

Moulins-la-Marche

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OT DU PAYS DE L’AIGLE