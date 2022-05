La Fête des Possibles Théâtre Halle Roublot FONTENAY SOUS BOIS Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

île de France

La Fête des Possibles Théâtre Halle Roublot, 1 juillet 2022, FONTENAY SOUS BOIS. Le vendredi 01 juillet 2022

de 19h00 à 22h00

. gratuit Entrée Libre

Annonce du top 10 par le premier comité de trente lecteur.rice.s, en partenariat avec Musiques au Comptoir. CONCERT, LECTURES PUBLIQUE ET APÉRITIF Le Théâtre Halle Roublot s’associe à la Compagnie Les Enfants Sauvages dans le cadre de son projet «Autre chose est possible», un appel à textes à destination des auteur.e.s francophones qui écrivent pour ou avec la marionnette. Le top 10 est annoncé lors d’une grande fête des Possibles rythmée par la musique Rebetiko et les chants d’Istanbul du groupe Sousta Politiki. Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT 94120 FONTENAY SOUS BOIS Contact : https://www.theatre-halle-roublot.fr/ap%C3%A9rodespossibles 0182015202 contact@theatre-halle-roublot.fr https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot https://www.theatre-halle-roublot.fr/ap%C3%A9rodespossibles

Cie Les Enfants Sauvages Fête des Possibles

