Cérons

La fête des petits pois Halle, 14 mai 2023, Cérons

2023-05-14 10:00:00 – 2023-05-14 19:00:00

Halle 16 Place du Général de Gaulle

Cérons

33720 Marché des petits pois, artisanat d’art et de bouche, manèges (grimpe arbre, jeux en bois…) et animations musicale.

Marché des petits pois, artisanat d'art et de bouche, manèges (grimpe arbre, jeux en bois…) et animations musicale.

Repas champêtre.

+33 6 27 34 96 44

Cérons

