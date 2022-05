La Fête des Pères Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

La Fête des Pères Dax, 11 juin 2022, Dax. La Fête des Pères Dax

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-18 19:00:00

Dax Landes Dax Du samedi 11 au samedi 18 juin. Venez gagner de nombreux cadeaux chez les commerçants Daxatou. Du samedi 11 au samedi 18 juin. Venez gagner de nombreux cadeaux chez les commerçants Daxatou. +33 5 58 47 57 12 Du samedi 11 au samedi 18 juin. Venez gagner de nombreux cadeaux chez les commerçants Daxatou. Dax

dernière mise à jour : 2022-05-20 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Ville Dax lieuville Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

La Fête des Pères Dax 2022-06-11 was last modified: by La Fête des Pères Dax Dax 11 juin 2022 Dax Landes

Dax Landes