La Fête des paysages Hangar, 4 septembre 2021, Bouresse.

La Fête des paysages

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Hangar

[http://www.vienneetgartempe.fr](http://www.vienneetgartempe.fr)toire montmorillonnais jusqu’au début du XXe siècle, les brandes sont encore présentes sur notre secteur et constituent les plus grandes surfaces conservées du département. Réserve de biodiversité, c’est aussi l’histoire du pays qui est racontée au travers de ces paysages. P’tite balade commentée sur le patrimoine naturel et bâti, atelier, exposition, conférence, conte… sont au programme pour les petits et les grands. Un programme riche sur deux journées pour fêter les paysages du territoire de la Communauté de communes Vienne et Gartempe, dans toutes leurs dimensions ! Avec la contribution de nombreux partenaires régionaux et locaux. Découvrez le programme sur www.vienneetgartempe.fr

Entrée libre et gratuite

Cette année, la Fête des paysages mettra en valeur les paysages de brandes.

Hangar Eglise 86410 Bouresse



