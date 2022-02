La fête des pâtes aux Caprices de Sidonie Ronchères Ronchères Catégories d’évènement: Aisne

Ronchères

La fête des pâtes aux Caprices de Sidonie Ronchères, 5 mars 2022, Ronchères. La fête des pâtes aux Caprices de Sidonie Ronchères

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-05 18:00:00

Ronchères Aisne Ronchères Pour la première fois, les Caprices de Sidonie vous propose de découvrir leur fabrication de pâtes. AU PROGRAMME

– Fabrication de pâtes en direct

– vente de pâtes

– Vente directe de viande bovine

Ronchères

Ronchères

