Venez découvrir la Ferme des Caprices de Sidonie à Ronchères lors de la Fête des Pâtes prévu le 5 mars 2023 !

L’objectif de cette journée pour la Ferme des Caprices de Sidonie est le suivant : vous faire rentrer dans la peau d’un PASTIER à la Ferme des Caprices de Sidonie et faire de cet instant, un moment chaleureux et convivial.

Les producteurs présents seront heureux de vous présenter leurs productions et transmettre leur passion, à partir de 10h00.

Des visites de la ferme et du laboratoire de fabrication de pâtes seront possibles à 11h00, 14h30 et 16h30. Le Laboratoire sera en production pour l’occasion et vous montrer EN LIVE la transformation de la farine en succulentes pâtes !

De 10h00 à 18h00 :

– Visite de la fabrique de pâtes et démonstration de fabrication

– Vente directe des produits de la ferme : viande bovine, saucissons, myocastor, farine de meule, plats cuisinés

– Samedi midi et Dimanche midi : restauration autour de PASTA BOX (sur réservation uniquement), fabriqué à base de blé issu directement de nos champs sur réservation!

– Marché campagnard de producteurs et artisanat

